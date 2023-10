Fatigue de l’automne : les bonnes méthodes pour vous aider à la terrasser

Même s’il fait froid, il est d’abord judicieux de sortir en plein jour afin de s’imprégner de la lumière naturelle, au moins vingt minutes quotidiennement. Ne renoncez pas non plus au sport. Une activité, douce ou plus intense, permet la sécrétion de trois hormones génératrices de mieux-être, de la sérotonine, des endorphines et de la dopamine. Elles participent à l’équilibre psychologique, contribuent à lutter contre l’épuisement, favorisent un bon sommeil et renforcent votre immunité. Et la fraîcheur du mercure vous fera en outre brûler davantage de calories que si vous vous dépensiez sous un climat plus tempéré