Fausse couche : un arrêt maladie spécifique mis en place dans les entreprises du conseil et du numérique

Les personnes concernées auront ainsi le droit à deux jours d’arrêt en cas d'interruption spontanée de grossesse avant 22 semaines. Ce droit a été inscrit dans la Convention collective de la Syntec, qui regroupe les syndicats professionnels spécialisés dans ces secteurs, et devrait concerner plus de 3000 groupes et sociétés françaises qui sont représentés par cette fédération. Suite à la signature de l'accord par les organisations syndicales en décembre dernier, la branche professionnelle est devenue la première en France à avoir réglementé en la matière.

Une avancée symbolique dans ce secteur qui compte une majorité d’hommes en termes de salariés, s'est par conséquent félicité l'organisation. Sur les 952.000 employés en France, 34% seulement sont effectivement des femmes. Pour Hubert Giraud, représentant du Syntec, il s’agit d’envoyer un signal aux femmes. "Si vous travaillez dans cette branche, on prendra soin de vous", assure-t-il auprès de franceinfo.

Avant cette mesure, les situations de fausse couche n’étaient pas du tout prises en compte au sein des entreprises et des ressources humaines en France. En début d’année 2022, la députée écologiste indépendante Paula Forteza avait pourtant tenté dans une proposition de loi d’ouvrir la prise en charge dans le secteur professionnel en général, avec la création d’un "parcours de soins complet et spécifique de la fausse couche", composé d’un temps d'information, d’un entretien psychologique si la patiente le souhaite et jours de congé pour se remettre, pour la femme concernée et son ou sa partenaire. Cette proposition de loi avait néanmoins été entièrement retoquée lors des débats à l’Assemblée nationale.