Faut-il faire confiance à "Dr Google" pour vous auto-diagnostiquer ?

De nombreuses études mettent en avant le manque de fiabilité et les risques de l’auto-diagnostic sur Internet. Aujourd’hui en France comme partout ailleurs, il suffit d’une simple recherche sur le net, YouTube ou les réseaux sociaux pour être submergé de milliers d’articles et d’informations de santé. En novembre dernier, une enquête de la Fondation Descartes nous en apprenait plus sur les conséquences de ces comportements sur les niveaux de connaissance des Français en matière de santé.

En qui faisons-nous le plus confiance pour interpréter une douleur ? Les médecins, Internet ou les réseaux sociaux ? La question semble absurde, mais elle ne l’est plus tant que ça aujourd’hui. Faites un sondage rapide autour de vous : qui ne s’est jamais connecté pour chercher une explication à une douleur lancinante dans la poitrine, des nausées soudaines, une éruption cutanée ou un ganglion anormalement gros ? Lorsque nous ressentons quelque chose d’inhabituel, nous sommes nombreux à avoir ce réflexe incontrôlable de "googliser" nos symptômes.

En novembre dernier, la Fondation Descartes a justement publié une nouvelle étude baptisée "Information et santé". Après avoir interrogé près de 4.000 Français et évalué leurs connaissances en matière de santé, cette enquête révèle que la grande majorité des affirmations non conformes aux connaissances médicales actuelles correspondent "à de fausses informations en santé qui circulent sur les réseaux sociaux ou sur YouTube", parfois même "relayées par des médias grand public".

Par ailleurs, les personnes qui s’informent via ces canaux présentent en moyenne "un plus faible niveau de connaissance en santé que les autres". Si cette habitude peut rassurer sur le moment, on s’en sort plus souvent avec la crainte d’avoir contracté une maladie incurable. Pensant que notre heure est proche, on stresse, on panique, et tout cela, avant même d’avoir pris rendez-vous chez le médecin. Alors, avant d’interroger votre moteur de recherche, voici pourquoi l’auto-diagnostic sur Internet n’est pas toujours une idée de génie.

La "cybercondrie", un phénomène plutôt massif en France

Cette manie presque compulsive de s’auto-diagnostiquer sur internet porte un nom : la cybercondrie. Selon l'Office de statistique de l'Union européenne (Eurostat), un citoyen de l'UE sur deux (55 %) âgé de 16 à 74 ans, cherche des informations de santé en ligne concernant des blessures, des maladies, l’alimentation ou encore l'amélioration de la santé. D’après cette enquête de 2021, la Finlande remporte la première place de la cybercondrie avec un résultat de 80 %. La France est loin derrière, mais reste tout de même légèrement au-dessus de la moyenne européenne.

En effet, le phénomène n’épargne pas l’Hexagone, où 85 % des soignants sont confrontés chaque jour à des patients qui s’auto-diagnostiquent mal avant de consulter, d’après une autre étude révélée par le Parisien. Faut-il y voir une plus grande inquiétude des Français pour leur état de santé ? En plus de transformer la relation de confiance entre les patients et les soignants, de nombreux chercheurs dénoncent aujourd’hui cette habitude qui ne fait qu’accroître l’anxiété des populations.

Dans quels cas l’auto-diagnostic peut s’avérer dangereux ?

D’abord, vous risquez de froisser votre médecin en prétendant déjà tout savoir de ce dont vous souffrez, avant même qu’il n’ait eu le temps de vous ausculter. Mais surtout, il y a de grandes chances que votre diagnostic soit erroné. En 2020, des chercheurs australiens de l’Université Edith Cowan ont analysé 36 plateformes de santé issues de cinq moteurs de recherche populaire, dont Google, Yahoo, Ask, Search Encrypt et Bing. Dans 36 % des cas seulement, l’auto-diagnostic s’est révélé correct, indique cette étude publiée dans la revue The Medical Journal of Australia. Plus édifiant encore, les spécialistes avancent que Google traite près de 70.000 recherches liées à des problématiques de santé chaque minute, ce qui fait du moteur de recherche un conseiller médical 2.0.

Le risque aussi avec ces sites, c’est qu’une personne atteinte d’une pathologie sérieuse soit orientée vers un faux diagnostic, le plus souvent anxiogène, et perde ainsi un temps précieux. "Nous avons tous été un 'cybercondriaque' à un moment ou à un autre en 'googlant' les premiers signes d'un mal de crâne. Ces sites internet et ces applis devraient être utilisés avec beaucoup de prudence. Elles ne connaissent ni votre historique médical ni vos autres symptômes", alertait Michella Hill, l'auteure principale de l'étude, dans un communiqué. En clair, rien ne remplace une consultation chez un spécialiste ou un médecin, dont l’expertise reste essentielle.