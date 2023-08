Feu vert pour le remboursement d'un premier traitement préventif contre la bronchiolite en France

Sur le plan de l'éligibilité, la HAS et les "sociétés savantes sont favorables à une administration systématique d’une dose de Beyfortus à tous les nourrissons âgés de moins de 6 mois au début de la prochaine période épidémique au virus respiratoire syncytial (VRS)". "Pour les nouveau-nés les plus vulnérables, [...] elles proposent d’étendre cette prophylaxie (ensemble des mesures à prendre pour prévenir les maladies, NDLR) aux nourrissons âgés de moins de 12 mois en début d’épidémie", ajoute la HAS, dans son avis. Celui-ci survient après ceux successifs de l'Agence européenne du Médicament et de la Commission européenne, qui avaient déjà validé la commercialisation de ce traitement.