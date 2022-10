Fichiers Covid non transmis : une "prise d'otage", dénonce le ministre de la Santé

"J'espère bien sûr qu'ils vont revenir à la raison et arrêter ce genre de manœuvre", a ajouté François Braun, évoquant des "discussions qui avaient été entamées, qui sont bien entendu arrêtées dans ces circonstances". Interrogé sur le choix budgétaire du gouvernement qui veut imposer aux biologistes 250 millions d'euros d'économies par an, le ministre a estimé que "c'est un secteur qui a largement profité de la crise Covid", passant de "900 millions de bénéfices en 2019 à 1,6 milliard en 2020 et 3 milliards en 2021 et ça, c'est l'argent de la Sécurité sociale", a-t-il lancé.