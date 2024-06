La fièvre du campagnol se diffuse actuellement dans le nord de l’Europe, selon une récente analyse de chercheurs suédois. En France, des cas sont détectés chaque année chez des patients exposés à ce rongeur, notamment "dans le quart Nord-Est du territoire", selon Santé publique France. Quels sont les symptômes évocateurs de ce virus cousin d'Ebola et comment se transmet-il ?

Faut-il craindre une propagation de la "fièvre du campagnol" ? C'est la question soulevée par une étude menée par des chercheurs suédois sur des rongeurs porteurs d’un agent pathogène pouvant entrainer cette maladie aussi appelée "néphropathie épidémique", aux effets similaires à Ebola et pouvant être transmise à l’homme. À titre de repère, dans la partie nord de la Suède, entre 100 à 450 cas de "fièvre du campagnol" nécessitent une hospitalisation chaque année. Pour tenter d'analyser la propagation de ce virus, les scientifiques de l’Université d’Uppsala ont capturé des rongeurs dans la région sud de la Scanie, et ont découvert que 9 sur 74 étaient porteurs de gènes appartenant aux hantavirus responsables de la "fièvre du campagnol".

"Nous avons été surpris de constater qu’une proportion aussi élevée des quelques campagnols que nous avons capturés étaient en réalité porteurs d’un hantavirus qui rend les gens malades. Et cela s’est produit dans une zone située à plus de 500 km au sud de la zone de propagation connue du virus", explique Elin Economou Lundeberg, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital central de Kristianstad, l’une des autrices de l’étude, publiée en avril dernier et dont s'est récemment fait l'écho The Sun.

De quoi parle-t-on ?

Les hantavirus sont "des virus présents chez certains rongeurs, le campagnol roussâtre et accessoirement le mulot à collier, vivant dans les forêts et parfois, dans les bâtiments avoisinants", peut-on lire sur le site du ministère de la Santé. À ce jour, quatre différents types d'hantavirus responsables de la transmission de maladies à l’homme ont été identifiés dont le virus Puumala, "responsable du plus grand nombre de cas de fièvre hémorragique à syndrome rénal, ou fièvre du campagnol", explique de son côté le Centre national de référence des hantavirus de l’Institut Pasteur.

Les hantavirus peuvent se transmettre à l'homme en "inhalant des gouttelettes de salive ou d’urine en suspension dans l’air, ou des poussières d’excréments provenant de rongeurs sauvages infectés", détaille le ministère de la Santé. Dans des cas plus rares, la transmission peut survenir lors d’un contact direct entre une matière contaminée et la peau lésée ou par ingestion d’aliments ou d’eau contaminés. Les contaminations observées chez l’homme se caractérisent par "une infection le plus souvent bénigne mais qui peut, dans certains cas, entraîner des signes cliniques suffisamment graves pour conduire à l’hospitalisation", décrit l’antenne lilloise de l’Institut Pasteur. Les patients infectés se plaignent de fièvre, de frissons, de maux de tête ou encore de douleurs musculaires et abdominales.

Qu'en est-il de sa présence en France ?

À ce jour, le virus Puumala "circule en Europe du Nord et de l’Ouest", souligne l’Institut Pasteur, évoquant un taux de létalité heureusement faible, de l’ordre de 0,4 %. À noter qu'à ce jour, aucun cas de transmission interhumaine n’a été rapporté en Europe.

Le campagnol roussâtre, principal réservoir du virus, est "présent partout sur le territoire métropolitain, excepté sur le littoral méditerranéen, mais les cas dus au virus Puumala sont détectés chez des patients exposés à ce rongeur dans le quart Nord-Est du territoire", rapporte Santé publique France, précisant que le virus "peut être à l’origine d’épidémies localisées".

Au printemps 2021, 16 cas de hantavirus avaient notamment été détectés dans les départements du Doubs et du Jura, débouchant pour certains sur des hospitalisations et suscitant l'alerte de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté.