"Irresponsable" : des organisations de soignants dénoncent la fin de l'obligation vaccinale anti-Covid

Le vice-président du Conseil national de l'ordre des médecins, Jean-Marcel Mourgues, évoque, lui, son "incompréhension" devant le vote des députés, alors que "le Covid continue de rendre malade et de tuer beaucoup de monde". Aujourd'hui encore, "le Covid tue plus que la grippe, avec 206 morts" en France sur la dernière semaine d'avril, souligne-t-il. "Il ne faut pas baisser la garde, même si nous ne sommes plus dans la même gravité qu'il y a trois ans."

"Malheureusement, une forme d'inconséquence et de facilité l'a emporté" chez les députés, regrette de son côté Arnaud Robinet, maire (Horizons) de Reims et président de la fédération hospitalière de France, qui regroupe les hôpitaux publics français. "Soyons clairs : la vaccination fonctionne et reste un élément fondamental de protection des plus fragiles comme des professionnels."