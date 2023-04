Fin de vie : l’Ordre des médecins défavorable à l’euthanasie

En l'état actuel de la législation, l'Ordre "estime impératif de permettre une meilleure application de la loi Claeys-Leonetti", qui interdit l'euthanasie et le suicide assisté, mais permet une "sédation profonde et continue jusqu'au décès" dans des cas précis. Il se dit notamment prêt à contribuer "au développement des soins palliatifs et d'accompagnement".