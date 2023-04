Soins palliatifs, suicide assisté, euthanasie... le lexique pour comprendre le débat autour de la fin de vie

La loi de 1999 qui vise à garantir l'accès aux soins palliatifs en France définie ceux-ci comme correspondant à "tous les traitements et soins d'accompagnements physiques, psychologiques, spirituels et sociaux envers des personnes et leur entourage". Selon la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, leur objectif est de "soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle". Ces soins peuvent être pratiqués en milieu hospitalier, mais aussi dans un centre médico-social ou au domicile du patient.