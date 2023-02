Fin des certificats médicaux ? Le ministre de la Santé veut modifier les règles

Dans les clubs de sports, où les certificats sont exigés pour des raisons d'assurance, on rappelle que la réglementation a déjà été assouplie. Une autre piste consiste à pouvoir utiliser le même document pour plusieurs activités. En clair, si votre enfant pratique le handball, le certificat pourrait servir pour l'inscrire au tennis ou à la danse classique et ainsi libérer l'agenda des médecins... et celui des parents.