Réanimation, incidence... Olivier Véran fixe les conditions pour la levée du pass vaccinal

Est-ce bientôt la fin du pass vaccinal ? Mis en place le 24 janvier, en lieu et place du pass sanitaire, il est depuis obligatoire pour toutes personnes de 16 ans et plus qui veulent accéder à des lieux (cinéma, théâtre, restaurant...) accueillant du public. Le but poursuivi par le gouvernement était double : limiter les risques de contamination dans les lieux concernés, même si les vaccins ont perdu avec le temps leur efficacité contre la transmission du virus et pousser les non-vaccinés à sauter le pas.

Dans les semaines à venir, le fameux QR code sanitaire pourrait toutefois ne plus être qu'un lointain souvenir. Il existe "des raisons d'espérer" que "fin mars-début avril, nous puissions lever le pass vaccinal", en raison de la décrue progressive de l'épidémie, a esquissé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, le 9 février, à l'issue du Conseil des ministres.