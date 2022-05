Covid-19 : où en sont nos voisins européens en matière de restrictions ?

Hors de l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Suisse sont les deux voisins de la France qui ont levé tous les gestes barrières. Ainsi, dès le 1er avril, la Suisse n'imposait plus le masque dans les transports publics ou dans les lieux de santé et la période d'isolement pour les personnes testées positives au Covid a même été abandonnée. De même pour le Royaume-Uni qui mise plutôt sur la responsabilité individuelle et qui recommande malgré tout des mesures de ventilation et le port du masque en cas de monde.