Folie de l'Ozempic sur TikTok : l'antidiabétique toujours plus détourné pour mincir

C'est d'ailleurs cette propriété qui a permis à l'industriel d'obtenir la commercialisation du sémaglutide dans de nombreux pays, dont les États-Unis, à une dose plus forte et sous un autre nom, Wegovy, indiqué pour le traitement de l'obésité. En France, le Wegovy a reçu un avis favorable de la Haute autorité de santé (HAS) dans le traitement de l'obésité fin décembre. Il est pour le moment limité aux personnes très obèses avec une maladie associée.

Face au contexte préoccupant, l'ANSM et l'Assurance Maladie réuniront en septembre les associations de patients et les professionnels "afin de faire un nouveau point d'étape et définir un plan d'actions concerté en fonction des dernières données disponibles", a-t-il été précisé.