Folie de l'Ozempic sur TikTok : les médecins et les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme

Les deux entités vont donc renforcer la surveillance par le suivi des données de vente et de remboursement issues du système national des données de santé (SNDS), des signalements d'usage non conforme et des déclarations d'effets indésirables aux centres régionaux de pharmacovigilance.

Selon les données citées par l'ANSM, entre octobre 2021 et octobre 2022, environ 600.000 patients ont reçu un médicament de la classe des analogues du GLP-1, dont 215.000 patients la spécialité Ozempic. Parmi ces derniers, "2185 bénéficiaires d'Ozempic peuvent être considérés comme non diabétiques", selon les estimations de l’Assurance Maladie qui estime le mésusage aux alentours de 1%.