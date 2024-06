Les consultations chez un généraliste à 30 euros, c'est pour bientôt. L'Assurance maladie a trouvé un accord avec les syndicats afin d'entériner la hausse des tarifs médicaux. D'autres augmentations sont aussi actées, pour des montants variables en fonction des spécialités.

L'entrée en vigueur de l'augmentation des tarifs médicaux – négociée par l'Assurance maladie avec les médecins libéraux – est désormais rendue possible grâce à un soutien suffisant chez les syndicats représentatifs. Le syndicat de spécialistes SML, réservé, a expliqué dans un communiqué que ses "exigences de revalorisation", n'étaient pas réunies, mais qu'il acceptait "de signer cette convention afin de préserver le dialogue avec l'Assurance maladie et de continuer à faire évoluer le texte par des avenants en faveur de tous les médecins libéraux". Les représentants du SML estiment dans le même temps nécessaire de continuer à plancher sur la question des tarifs médicaux, de façon à "créer un choc d'attractivité suffisant pour susciter l'installation de jeunes médecins".

Des hausses effectives d'ici à la fin de l'année

En parallèle du soutien apporté par le SML, la nouvelle convention a déjà recueilli celui de la CSMF pour les spécialistes, et de MG France et de la FMF pour les généralistes. À elles quatre, ces organisations rassemblent plus de 30% des voix aux élections professionnelles dans les deux collèges (généralistes et spécialiste), soit le seuil minimal exigé pour une entrée en vigueur.

Reste désormais à entériner de manière officielle cet accord. La signature est programmée le mardi 4 juin au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie à Paris. Notons que le puissant syndicat Avenir Spé Le Bloc, divisé sur la nouvelle convention, prendra pour sa part sa décision lundi (3 juin).

La nouvelle convention tarifaire prévoit une hausse du tarif de la consultation de base du généraliste. Celle-ci passera de 26,50 euros à 30 euros, tandis que des augmentations variables seront également effectives selon les spécialités. Le tout, en privilégiant les moins rémunérés aujourd'hui. Pédiatres, psychiatres, gynécologues médicaux, endocrinologues ou gériatres sont les premiers concernés. Selon les termes de l'accord, une majorité des augmentations interviendront en décembre 2024.

Selon les estimations du directeur de l'Assurance maladie, Thomas Fatôme, la nouvelle convention représente quelque 1,6 milliard d'euros de dépenses supplémentaires par an pour l'assurance maladie.