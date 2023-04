Allergie aux pollens : près de la moitié de la France en alerte rouge

"Le printemps est là et les pollens de bouleau sont de sortie et se répandent dans l'air comme les œufs de Pâques", écrit encore le RNSA. "Les pollens de charme (qui sont de la même famille que les bouleaux) et les pollens de frêne sont aussi très abondants dans l'air avec un risque d'allergie qui évoluera entre le niveau faible et le niveau élevé selon les départements."