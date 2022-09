Plus de 4300 lits supprimés à l'hôpital en 2021

Le ministère de la Santé révèle ce mardi que les hôpitaux ont perdu 4316 lits en un an.

Un chiffre légèrement plus faible qu'en 2020, mais qui reste plus élevé que ceux de l'avant crise sanitaire.

En cause derrière cette baisse : des fermetures de services et de chambres à cause de l'épidemie de Covid-19, mais aussi des "contraintes de personnel".