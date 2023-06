Frelon asiatique : pourquoi il ne faut pas les écraser ?

Véritable fléau pour la biodiversité, le frelon asiatique est arrivé en France en 2005 via les transports internationaux. Cet insecte ne connaît aucun prédateur et est un gros consommateur d’insectes, notamment d’abeilles. On peut le reconnaître grâce à ses pattes bicolores : noires près du thorax et jaunes à l’extrémité. Son thorax est noir et velu, son abdomen comporte un anneau orangé, sa tête est noire et il mesure environ deux à trois centimètres. Grâce à l’inventaire national du patrimoine naturel, on peut voir que le frelon asiatique se trouve un peu partout en France.