Comment différencier le frelon asiatique de son cousin européen ?

Le frelon européen ressemble à une guêpe, seulement avec une taille plus importante. Son abdomen est jaune, strié de noir, avec une tête et un thorax roux et des pattes brunes. À l’inverse, "le frelon asiatique se caractérise par un corps noir, avec une large bande orangée sur l’abdomen, la face orangée et l’extrémité des pattes jaunes", note l’Agence régionale de Santé (ARS) Grand Est, qui a décelé sa présence dans la région dès 2015. déceler

D’après l’inventaire national du patrimoine naturel, portail dépendant du Muséum d’Histoire Naturelle, le Frelon asiatique est en réalité très facile à reconnaître par l’homme : "C’est la seule guêpe sociale en Europe à posséder une livrée aussi foncée : les adultes sont brun-noir et apparaissent, de loin, comme des taches sombres sur le nid".