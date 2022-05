Frénotomie : qu'est-ce que cette opération "potentiellement dangereuse" chez les bébés ?

Pour autant, cet acte médical se révèle fréquemment au mieux superflu, au pire dangereux. Il s'agit d'"un geste agressif et potentiellement dangereux pour les nouveau-nés ou les nourrissons", dénonce l'Académie de médecine, alors que de nombreux soignants - pédiatres, ORL et autres orthophonistes - s'étaient déjà inquiétés en début d'année dans un communiqué commun. "Si un frein de langue restrictif est parfois reconnu comme l’une des causes de douleurs mamelonnaires et d’arrêt précoce de l’allaitement, il est loin d’en être la cause la plus fréquente", souligne encore l'instance.

Cette nouvelle "mode" de la frénotomie est notamment liée au regain de popularité de l'allaitement - encouragé par des institutions de santé publique comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS) - mais elle est une solution illusoire et simpliste, alertent de multiples professionnels. "Aucune étude n'a pu prouver que la frénotomie permette un allaitement réussi à long terme", résument des travaux en la matière menés par Cochrane. De son côté, l'Académie de médecine note le "manque de preuves scientifiques et de méthodologie rigoureuse" quant à l'utilité de "sectionner chirurgicalement le frein de langue pour améliorer le transfert de lait". Les scientifiques n'ont pas non plus, en l'état, pu déterminer l'âge optimal pour une telle intervention.