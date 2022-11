Le cannabis serait plus nocif pour les poumons que le tabac

Lorsque vous fumez de la marijuana non filtrée, davantage de particules atteignent vos voies respiratoires, s'y déposent et les irritent. De plus, poursuit la radiologue, "les gens prennent généralement de plus grosses bouffées de marijuana et gardent la fumée plus longtemps dans leurs poumons, ce qui peut entraîner un plus grand traumatisme au niveau de ces espaces aériens". Les auteurs de l'étude précisent que certains des fumeurs de cannabis fumaient aussi du tabac.

De plus, certaines radiographies pulmonaires n'ont pas non plus apporté de résultats concluants, ce qui veut dire que des études supplémentaires sont nécessaires. D'autant plus que l'étude sur un échantillon assez réduit. Cependant, souligne la chercheuse, il existe très peu de recherches concernant les effets du cannabis sur la santé, celui-ci étant interdit dans la plupart des pays.