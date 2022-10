Sirop contre la toux indien : l'OMS ouvre une enquête après 66 décès d'enfants en Gambie

Les médicaments concernés par cette possible contamination sont des sirops qui "pourraient avoir un lien avec des lésions rénales aiguës et le décès de 66 enfants", a-t-il précisé. Plus précisément, il s'agit de quatre produits, tous fabriqués par la même entreprise : Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup et Magrip N Cold Syrup. "En outre, le fabricant pourrait avoir utilisé le même matériel contaminé dans d'autres produits et les avoir distribués localement ou exportés. Un risque global est donc possible", a averti l'OMS. Selon le directeur général, l'institution "mène une enquête avec l'entreprise et les autorités de réglementation en Inde".