Gaspillage alimentaire : comment passer des fêtes plus écoresponsables ?

Huit Français sur dix gaspilleront de la nourriture pendant les célébrations de Noël, révèle une nouvelle étude préoccupante de l’application anti-gaspi Too Good To Go. Lorsque l’on sait qu’en France, les pertes et les gaspillages alimentaires représentent dix millions de tonnes de denrées par an, il est urgent de lutter contre ce désastre environnemental. Voici quelques trucs et astuces pour vous permettre de passer de bonnes fêtes en jetant le minimum.

Entre les sapins de Noël, les plateaux de fruits de mer gargantuesques, la surconsommation des cadeaux et l’augmentation des déchets, les fêtes de fin d’année portent chaque année fortement atteinte à l’environnement. Plus globalement en France, les pertes et les gaspillages alimentaires représentent dix millions de tonnes de produits, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d’euros, rappelle le ministère de la Transition écologique. Pourtant, il est tout à fait possible de passer un Noël plus éthique et écologique en adoptant quelques réflexes simples. Non seulement vous réduirez votre empreinte environnementale, mais en plus, vous vous épargnerez des kilos de déchets alimentaires.

Des courses mieux anticipées pour un Noël anti-gaspi

Quand on prépare sa liste de courses pour le réveillon de Noël ou du Jour de l’An, on a tendance à faire le plein, de peur de manquer de nourriture. Même si l’on prévoit de grandes tablées garnies de produits tous plus appétissants les uns que les autres, il est primordial d’anticiper ses quantités, quitte à refaire cuire au fur et à mesure pour ne pas avoir à jeter ensuite. Parmi les plus grands responsables du gaspillage alimentaire, l’enquête de Too Good To Go, relayée par France Inter, pointe les 18-34 ans. Dans le détail, 14 % d’entre eux assument gaspiller plus d’un quart de la nourriture, lié au fait qu’ils remplissent davantage leur caddie durant les fêtes. Cette mauvaise habitude touche plus de sept Français sur dix (71%) parmi cette tranche d’âge.

Quels sont les produits les plus jetés ?

Toujours d’après ce sondage réalisé auprès de plus de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus, le pain est l’aliment traditionnel le plus jeté à la poubelle (37%), suivi de près par les accompagnements phares des plats de résistance, comme le riz, les pâtes ou les pommes de terre. En troisième position, l’étude mentionne les apéritifs, dont les toasts ou les verrines, avec juste derrière, la viande ou les desserts. En réduisant un tant soit peu les portions et les quantités, mais également en évaluant l’appétit de vos convives, sans doute pourriez-vous éviter un tel gâchis. Enfin, tout un chacun peut être en mesure de résister aux sirènes du marketing en achetant des denrées dont on sait à l’avance qu’ils ne trouveront pas preneurs parmi nos convives.

Comment conserver les restes ?

Ceci étant dit, comment lutter contre le gaspillage alimentaire, ce désastre écologique qui contribue grandement à l’émission de gaz à effet de serre ? D’abord, ne laissez pas vos aliments trop longtemps sur la table. Si plus personne ne souhaite se resservir, placez-les immédiatement au réfrigérateur. Pourquoi pas aussi proposer à vos invités d’emporter certains restes ? Les restaurants n’ont pas l’exclusivité des doggy bags, après tout ! Si vous avez vraiment beaucoup trop de restes sur les bras, congelez-les pour en profiter plus tard dans le mois. Malgré tout, l’étude souligne que 60 % des sondés prévoient de modifier leurs comportements d’achat en raison de l’inflation. Parmi eux, 28 % ont l’intention de réduire les quantités de nourriture pour Noël ou de privilégier les repas fait maison pour économiser. Ces changements de paradigme permettront peut-être de reconsidérer les repas de Noël tout en profitant d’agréables moments en famille.