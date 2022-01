VIDÉO - Alerte sur les dangers du gaz hilarant : "Une personne a fini paralysée"

Ce gaz, inhalé à l'aide d'un ballon, utilisé médicalement comme antidouleur ou anesthésiant, crée une forte dépendance. Consommé régulièrement ou à fortes doses, ses effets sont dévastateurs. "Ça vient toucher essentiellement la moelle épinière et c'est une zone qui est clé pour l'équilibre et pour la sensibilité. C'est pour ça que ces patients se plaignent principalement de troubles de l'équilibre et de troubles de la sensibilité. Ça a aussi un effet toxique pour les nerfs, donc on observe des patients qui ont des difficultés pour bouger les pieds et le relever. Et parfois, ça vient même toucher la myéline au niveau du cerveau avec des patients qui ont des troubles de la mémoire ou des hallucinations", détaille le docteur Thierry Gendre.

Ce neurologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil reçoit en moyenne un patient par semaine intoxiqué au protoxyde d'azote, c'est quatre fois plus que l'an dernier et ils sont très jeunes. "Ça va de 18 à 35 ans pour le plus âgé. Il y a des patients qui vont être handicapés à cause de cela et comme l'usage est en forte augmentation, on risque d'avoir de plus en plus de jeunes qui consultent et qui gardent des séquelles de l'utilisation de ce produit-là", met-il en garde.