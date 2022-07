Gel hydroalcoolique, lavage des mains... Des gestes barrières vraiment utiles pour lutter contre le Covid ?

L'épidémiologiste, en revanche, préfère insister sur le rôle majeur du masque, qui apparaît d'autant plus utile lorsque l'on étudie le fonctionnement du virus. Le SARS-CoV-2, rappelle-t-elle, "se transmet principalement par aérosols, un terme qui désigne un mélange de particules liquides et solides d'une taille inférieure à 5 micromètres". Le Covid, lui, fait entre 70 et 130 nanomètres, "ce qui lui permet de rester en suspension dans l’air : c'est normal, puisque les particules les plus lourdes seront celles qui retomberont vite au sol".

Dans des locaux clos en intérieur, "le virus reste", insiste l'experte. De multiples études l'ont d'ailleurs prouvé, rapporte-t-elle. Les chercheurs ont même observé que dans une moindre mesure, on pouvait observer une diffusion dans l'air à l'extérieur. Les aérosols, les scientifiques s'accordent aujourd'hui pour le dire, "est le mode de propagation le plus important". Rien de surprenant, dixit Isabella Annesi-Maesano, puisque ces observations rappellent celles réalisées avec d'autres virus. "La rougeole, c'est pareil. La tuberculose, le virus de la grippe... Ou aussi celui du rhume."

L'apparition de nouveaux variants au fil du temps a-t-il changé la donne ? "Non", tranche la représentante de l'Inserm, qui prône aujourd'hui pour le port du masque et l'aération des lieux clos. Des gestes d'autant plus importants à ses yeux que "l'on n'a pas forcément besoin de présenter des symptômes pour diffuser le virus en cas de contamination". On le propage ainsi "lorsque l'on parle, que l'on rit, que l'on chante... Dès que l'on exhale de l'air, en somme." Et de rappeler que des travaux menés par des chercheurs allemands et américains ont (comme d'autres avant eux) prouvé la très grande efficacité du masque pour prévenir la transmission. "Ils ont très bien montré que lorsque deux personnes, parmi lesquelles une infectée, mettent un masque, les risques de contamination restent infimes." Si bien qu'une personne saine se trouve très largement protégée, y compris en présence de personnes positives.