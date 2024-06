D'après plusieurs études, il semblerait que les traumatismes (guerre, attentat, maltraitance...) vécus par les parents se transmettent génétiquement. Les enfants sont susceptibles de développer davantage de trouble de la santé mentale, tel que de l'anxiété. Des expériences montrent qu'il est possible d'inverser les effets de ces traumatismes sur les générations suivantes.

Porte-t-on l’héritage traumatique de ses parents en soi ? C’est ce que tend à démontrer de récentes études. Pour Rachel Yehuda, professeure de psychiatrie et de neurosciences des traumatismes au Mount Sinai, à New York, une expérience bouleversante ne disparaît pas quand on meurt. Elle explique dans les colonnes de The American Journal of Psychiatry qu’au contraire, "elle vous survit sous une certaine forme".

Les traumatismes influencent le gène de l'anxiété

D’après les recherches en épigénétique, c’est-à-dire l’étude de l’activation et l’inhibition des gènes, il semblerait que les effets épigénétiques soient multigénérationnels, suggérant que les effets d’un traumatisme provoqué par une guerre, un abus sexuel, une maltraitance pourraient donc se transmettre d’une génération à l’autre.

Cela signifie qu’un enfant pourrait porter l’héritage d’un traumatisme, faisant de chacun la somme des expériences traversées par les ancêtres. "Si vous avez l’impression d’avoir été affecté par un événement on ne peut plus traumatique, difficile, bouleversant dont votre mère ou votre père a fait l’expérience, eh bien, il y a une raison à cela", écrit Rachel Yehuda. C’est en effectuant des recherches sur l’épigénome qu’elle a découvert un marqueur épigénétique chez les rescapés de la Shoah en examinant un gène en particulier : le FKBP5, gène associé à l’anxiété.

Les chercheurs ont découvert une réduction de la méthylation de l’ADN sur ce gène et l’ont associé à une augmentation du risque de problème de santé mentale. "Les enfants adultes des survivants de l’Holocauste souffrent plus souvent que la moyenne de troubles de l’humeur et d’anxiété, ainsi que de stress post-traumatique", ajoute-t-elle dans la revue Pour la Science. Elle a également noté "qu'après l'attentat du 11 septembre 2001, de nombreuses femmes enceintes ont souffert de stress post-traumatique. Neuf mois après la naissance, elles rapportaient plus de signes d'anxiété anormale chez leur bébé que les mères non traumatisées".

Des effets réversibles

Toutefois, d’autres études ont montré que la psychothérapie cognitivo-comportementale pouvait aider à inverser les modifications épigénétiques, notamment la méthylation du gène FKBP5. Brian Dias, maître de conférence spécialiste en neuroscience et neurogénétique à l’Université de Californie du Sud, a ainsi réalisé une expérience sur des souris. Il les a exposées à l’odeur de fleurs de cerisiers associée à une légère décharge électrique. Les souris craignaient cette odeur, mais les deux générations suivantes également. Il a ensuite réitéré l’expérience avec une autre odeur associée à la décharge, puis les a exposés à l’odeur sans décharge électrique. Avec le temps, non seulement les souris ne craignaient plus l’odeur, mais les générations suivantes non plus. En d’autres termes, les souris ont été reconditionnées pour qu’elles ne craignent plus les fleurs de cerisier. Pour Rachel Yeruda, cette expérience "suggère que même si les épreuves nous marquent biologiquement, il est possible d’agir sur l’empreinte qu’elles laissent en nous. De sorte qu’avec le progrès des connaissances, nous espérons être bientôt mieux armés pour aider non seulement ceux qui ont vécu des événements traumatisants, mais aussi leurs descendants".