Mort subite après un arrêt cardiaque : beaucoup de décès évitables en formant davantage la population

Par ailleurs, les facteurs clés qui permettent une meilleure survie, une fois l'arrêt cardiaque survenu, sont simples et bien connus : le massage cardiaque immédiat par le témoin et l'usage d'un défibrillateur grand public avant l'arrivée des secours. "Des études récentes démontrent qu'en cas de massage et défibrillation dans les minutes qui suivent l'événement, on peut atteindre plus de 80% de survie", indique Eloi Marijon, rappelant qu'"on perd 10% de chance de survie à chaque minute".

Il est donc essentiel d'"éduquer la population" et d'"installer des défibrillateurs dans tous les lieux publics", plaide le scientifique. L'objectif étant de réussir à réanimer progressivement "20 puis 30%" des personnes et diminuer ainsi le nombre total de morts subites. Pour cela, il encourage également à prendre mieux en compte un certain nombre de séquelles neuropsychologiques qui persistent après un arrêt cardiaque et les éventuels antécédents, du fait du caractère héréditaire.