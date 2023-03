Collyres contaminés : le bilan s'aggrave, 3 morts et 8 personnes aveugles aux États-Unis

Le point commun des patients ? Essentiellement des collyres vendus dans tout le pays. Dix marques avaient été identifiées, avant que les autorités ne se concentrent sur deux d'entre elles, EzriCare et Delsam Pharma, toutes deux propriétés de Global Pharma, fabriquées en Inde et importées aux États-Unis.

Dans un communiqué, EzriCare a affirmé avoir "immédiatement réagi en arrêtant la distribution et la vente des larmes artificielles EzriCare", comme le recommandait précédemment la Food and Drug Administration (FDA) ainsi que le CDC. La société a également recommandé à ses clients ne plus utiliser le produit, en attendant les résultats définitifs.

Ce mois-ci, une première victime a décidé de poursuivre en justice le groupe Global Pharma. Cette femme, originaire de Floride, a perdu un œil après avoir contracté une infection sévère.