Le ministre de la Santé François Braun préconise-t-il réellement de fermer les urgences la nuit ?

Fin mai, Emmanuel Macron demandait qu'une "mission flash" soit diligentée afin de mettre en lumière les dysfonctionnements du système de santé et cherchant à identifier les difficultés rencontrées par les services d'urgences. Cette mission, qui a rendu son travail le 30 juin, a été conduite par François Braun, désormais aux manettes du ministère de la Santé et précédemment chef des urgences du CHR Metz-Thionville et président de Samu-Urgences de France. Lors de sa nomination, c'est sur les conclusions de ce travail que le nouvel entrant au gouvernement a été attaqué. Et plus particulièrement à l'une de ses recommandations pour le fonctionnement des urgences la nuit.

François Braun préconise-t-il leur fermeture nocturne, comme l'ont déploré certains ? À la lecture du rapport, des précisions s'imposent. La recommandation n°24, par exemple, propose d'autoriser "la suspension d’activité partielle d’un service d'urgence dans une logique territoriale", sans pour autant que cela s'applique uniquement à la nuit. Il s'agit ici de regrouper les moyens humains disponibles "au sein de la structure d’urgence qui assure la permanence des soins" à l'échelle d'un territoire. Le tout "dans la perspective d’une équipe médicale et paramédicale de territoire", peut-on lire. La mesure 23, quant à elle, recommande "un triage avant ou à l’entrée du service d'urgence", afin de limiter leur "sollicitation inappropriée". Notons qu'il est écrit très clairement que "l’accueil de tout patient en urgence reste un principe inébranlable de la mission de service public", et ce, à toute heure du jour ou de la nuit.