Grâce à ces trois exercices, vous pouvez savoir si vous êtes en bonne forme pour votre âge

Pratiquer un sport adapté à son âge et à ses capacités physiques permet de rester en bonne forme. La masse musculaire diminue de 3 à 10 % chaque décennie à partir de 30 ans, mais cela ne doit pas faire renoncer à une activité sportive. Trois exercices facilement réalisables permettent d’évaluer votre état physique et de prendre les dispositions nécessaires en cas de signaux alarmants.

Les Français, sportifs ? Selon un sondage réalisé en 2023 par Toluna-Harris, 36 % ne pratiquent pas un sport régulièrement, voire pas du tout. Parmi eux, 53 % ont plus de 65 ans. Pourtant, l’Organisation mondiale de la Santé recommande à tous les adultes, sans distinction d’âge, de pratiquer au moins 150 minutes d’activités physiques modérées à intenses par semaine, par périodes d’au moins dix minutes.

Santé Publique France enfonce le clou en expliquant que le nombre d’années vécues en bonne santé reste inférieur à celui de plusieurs pays. Pour mieux vous situer, rien de tel que quelques exercices physiques. Êtes-vous prêt à vous confronter à ce test simple développé par des experts de l’Université de Los Angeles en Californie ?

Courir ou marcher, à vous de choisir votre exercice

Une étude menée pendant dix-huit ans par des chercheurs du CHU de Saint-Étienne et de l’unité Inserm Sainbiose démontre l’utilité de la marche à pied. En la pratiquant tous les jours durant une heure et demie, vous réduisez votre risque de mortalité de 30 % par rapport à quelqu’un qui n’atteint pas cet objectif.

Au même titre que la course, la marche à pied permet d’évaluer vos capacités cardiaques et respiratoires. En fonction de votre forme physique, adaptez ce premier exercice en parcourant 1,6 km à pied ou en courant pendant douze minutes. Si vous n’avez pas l’habitude de chausser les baskets, il vaut mieux ne pas pousser trop loin vos limites.

Des signes doivent vous alerter. En cas d’essoufflement important ou si vous ne parvenez pas à aller jusqu’au bout de l’exercice, consulter un professionnel de santé est préférable. Il pourra vous faire porter un moniteur de fréquence cardiaque afin de déterminer avec exactitude vos capacités physiques.

Faire des pompes pour évaluer sa forme physique

Pour estimer votre force et mesurer la manière dont vous déplacez votre poids corporel, les experts vous recommandent cet exercice tout simple qui consiste à effectuer des pompes. Une étude américaine réalisée en 2018 montre que les participants capables de réaliser plus de quarante pompes avaient moins de risques de déclarer une maladie cardiovasculaire que ceux qui en effectuent moins de dix.

Mais tout dépend de votre âge et de votre sexe. Toujours selon les experts américains à l’origine de ce test, les hommes doivent être capables d’effectuer quinze pompes entre 31 et 40 ans, douze pompes entre 41 et 50 ans, dix pompes entre 51 et 60 ans et cinq pompes au-delà de 61 ans.

Les femmes qui ne parviennent pas à réaliser dix pompes entre 31 et 40 ans, sept pompes entre 41 et 50 ans, cinq pompes entre 51 et 60 ans et trois pompes à partir de 61 ans doivent s’inquiéter.

En quoi consiste l’exercice de la planche latérale ?

Ce dernier exercice à réaliser juste après celui des pompes, sans même prendre le temps de se relever, s’avère parfait pour évaluer sa stabilité.

On met de biais un pied sur l’autre, les genoux verrouillés, un coude posé au sol et on monte le bassin. Vous devez être en mesure de tenir au moins vingt secondes dans cette position, quel que soit votre profil. Dans le cas contraire, il convient de travailler votre force de base.

Si le cœur vous en dit, ajoutez à votre test un dernier exercice pour déterminer votre forme. Une fois la planche latérale effectuée, essayez de vous relever sans les mains. En vieillissant, cela devient de plus en plus difficile en raison de la perte musculaire. Aidez-vous d’une main si nécessaire.