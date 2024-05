Graines de chia : attention aux excès !

Aujourd'hui, les graines de chia sont connues pour être saines, notamment grâce à leur apport en fibres. Cependant, il est moins commun de savoir qu’une consommation excessive de graine de chia comporte des risques. Leur fort taux de fibre peut notamment entraîner des soucis intestinaux.

Très riches en protéines, en oméga 3 et en anti-oxydants, les graines de chia remontent à des temps anciens : avec les haricots, le maïs et l’amarante, elles étaient la base de l’alimentation des Aztèques et des Mayas. Originaire d’Amérique centrale, il s’agit d’une toute petite graine noire ou gris clair, lisse et brillante. Elle est issue de la chia, une plante herbacée de la famille des Lamiacées. Si aujourd’hui sa consommation est connue pour être saine, surtout grâce à son apport en fibres, puisqu’elle en contient 35g pour 100g. Cependant, il est moins commun de savoir qu’une consommation excessive de graine de chia comporte des risques et peut s’avérer nocive pour notre santé.

Gare aux effets secondaires

Tout d’abord, il est important de préciser que des dosages sont recommandés pour consommer des graines de chia en toute tranquillité : entre 25 et 50 g par jour pour les adultes et entre 5 et 10 g pour les enfants. Au-delà de ces dosages, manger des graines de chia à outrance peut s’avérer néfaste pour notre organisme. En effet, avec son fort taux de fibre, une consommation trop excessive peut entraîner des soucis intestinaux (flatulences, diarrhées). Aussi, les graines étant très absorbantes (jusqu’à 25 fois leur poids en eau), elles pourraient absorber les liquides dans l’estomac, produire des crampes et même entraîner une déshydratation générale.

Enfin, selon l’organisme européen Committee for Novel Foods and Processes, le chia présente un potentiel allergène qui n’est pas encore clairement déterminé. Cependant, les personnes allergiques à d’autres graines (sésame ou lin, par exemple) devraient faire preuve de prudence à cause d’une possible allergie croisée.

Les graines de chia sont conseillées aux femmes enceintes

Malgré tout, les graines de chia présentent des vertus sûres pour notre corps lorsqu’elles sont consommées correctement. Par exemple, leur haute teneur en acides gras polyinsaturés leur permet d’être anti-inflammatoires. Elles sont aussi antioxydantes, contribuent à la santé du système cardiovasculaire et favorisent le bon fonctionnement du cerveau grâce à leur richesse en oméga 3 et 6. Aussi, les graines de chia sont les meilleures amies des sportifs, grâce à leur teneur en glucides, en lipides, en protéines, en fibres, en fer et en potassium.

Enfin, lors d’une grossesse, ces petites graines peuvent être intéressantes, puisqu’elles apportent de nombreux nutriments essentiels comme le calcium. Leurs vertus laxatives peuvent être un bon recours naturel en cas de perturbation du transit durant la grossesse. À noter qu’environ 11 à 38 % des femmes enceintes souffrent de constipation.