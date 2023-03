Grève des éboueurs : poubelles entassées et brûlées... quels risques pour la santé ?

L’accumulation de poubelles à l’air libre est-elle dangereuse à terme pour la santé ?

Au 19ᵉ siècle, l'invention de la poubelle et la mise en place du tout-à-l'égout ont été deux grands progrès dans la médecine hygiéniste. Ce n'est pas pour rien. Ces déchets alimentaires qui se décomposent peuvent en effet dégager un certain nombre de bactéries, de moisissures, de champignons qui peuvent être inhalés et donc tous ces germes peuvent être responsables d'un certain nombre de pathologies respiratoires. Notamment chez ceux qui ont déjà une maladie respiratoire sous-jacente comme l'asthme, la bronchite chronique, un cancer... Ça peut favoriser une complication, voire aggraver la maladie sous-jacente. On le voit aussi chez les enfants. À condition évidemment d'être à côté de ces déchets.

Mais le riverain qui passe devant tous les jours, au vu du nombre de sacs éventrés, n'est pas à l'abri à force de respirer trop souvent ces émanations toxiques. On ne peut pas l'exclure parce qu'il y a une concentration beaucoup plus importante. Sans parler de l'eau de pluie qui peut être contaminée au contact de ces déchets et l'urine des rats (responsable de la leptospirose), le tout ruisselant dans les égouts. Ce serait intéressant de savoir quelle est la qualité de l'eau de Paris en ce moment. La mairie a-t-elle intensifié son traitement des eaux usées ? La question se pose, car c'est tout un écosystème qui est concerné.