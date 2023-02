Cabinets fermés, manifestation à Paris : pourquoi les médecins libéraux se mobilisent à nouveau mardi ?

Le collectif "Médecins pour Demain" s'oppose également à une proposition de loi portée par la députée Renaissance Stéphanie Rist. Une manifestation est prévue mardi à Paris pour protester contre le texte, dès 13h au départ des Invalides en direction du Panthéon, avec un passage prévu près du Sénat. Le projet de loi vise à permettre "l'accès direct", sans prescription médicale, aux infirmières dites "de pratique avancée" ainsi qu'aux kinés et orthophonistes. Il a été voté à l'unanimité en première lecture le 19 janvier à l'Assemblée, et doit être maintenant examinée par les sénateurs ce mardi.

Le texte signerait "la tombe de la médecine libérale", a réagi collectif sur Twitter. "La porte s’ouvre sur le transfert du diagnostic médical et de la prescription à des non-médecins, une médecine sans médecins", s'inquiète-t-il dans une pétition en ligne, qui a déjà rassemblé plus de 81.500 signatures. Par ailleurs, un amendement à la proposition de loi prévoit aussi une "obligation collective" de garde le soir, le week-end et les jours fériés pour l'ensemble des médecins et soignants libéraux, une perspective que redoutent également les praticiens.

Le ministre de la Santé, lui, affirme que le texte a déjà été modifié à l'Assemblée et après le passage en commission au Sénat. "On voit qu'il y a des bougés, je crois qu'il faut laisser aller la discussion parlementaire", a-t-il défendu. Sur le fond, la proposition de loi vise à "favoriser l'exercice coordonné et de libérer du temps médical", a argué François Braun. Et d'exhorter les médecins à "regarder ce texte dans le détail".