Grève des médecins libéraux : le casse-tête des patients pour prendre rendez-vous

"C'est un sentiment d'abandon des médecins. Il n'y a pas de médecins qui veulent venir dans la région", décrit-elle, découragée. Dans son département, l'Eure, une personne sur trois n'a pas de médecin traitant. S'il existe des maisons de santé, leur offre est généralement insuffisante. Dans l'une d'elles, ce sont neuf médecins généralistes qui doivent prendre en charge 18.000 patients. Dans ces conditions, décrocher un rendez-vous relève de l'exploit.

"J'avais pris un rendez-vous pour un renouvellement de médicaments un mois à l'avance", témoigne une patiente tandis qu'un autre explique attendre de voir quelqu'un depuis le mois de novembre 2022. Conscients de ces difficultés, tous les médecins n'ont pas fait grève sur la totalité de la période de mobilisation. C'est le cas de Cécile Singer, médecin généraliste, qui n'a fait grève qu'une seule journée et n'a pas repris le mouvement par conscience professionnelle.

Malgré tout, elle ne cache pas son désarroi. "J'ai beaucoup d'énergie, je suis passionnée de mon métier. Et pourtant, là, j'ai un peu la sensation de baisser les bras. Je me dis que si même les plus courageux, les plus motivés baissent les bras, mais comment on va faire demain ?", s'interroge-t-elle dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.