Grève le 14 février : les médecins libéraux annoncent une nouvelle "fermeture des cabinets"

Les pourparlers avec l'Assurance maladie entrent dans le dur. Débutés en novembre, ils doivent aboutir d'ici fin février à une nouvelle convention fixant pour les cinq prochaines années les tarifs des médecins libéraux, tout en permettant "l'accès à un médecin généraliste traitant pour tous".

À un mois de l'échéance, et une semaine après la "suspension" de leurs discussions avec la Sécu, les six organisations représentatives des médecins libéraux (CSMF, MG France, Avenir Spé, UFML, FMF et SML) en appellent désormais à la cheffe du gouvernement pour débloquer la situation.