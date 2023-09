Manger entre les repas, une habitude pas si mauvaise que ça

Mais qu'est-ce qu'un en-cas de bonne qualité au sens de cette étude ? "Les personnes qui consomment fréquemment des en-cas de bonne qualité, comme des noix et des fruits frais, sont plus susceptibles d’avoir un poids sain que celles qui ne grignotent pas du tout ou qui grignotent des aliments malsains", illustrent les auteurs qui soulignent que le grignotage peut annuler les bienfaits des repas sains.

À titre de repère, un quart des participants (26%) ont affirmé consommer des repas sains mais aussi des en-cas considérés comme beaucoup moins sains. À savoir des aliments hautement transformés ou des produits gras et sucrés tels que les biscuits, les céréales, ou encore le fromage, qui comptent parmi les snacks les plus consommés. Or, les en-cas de ce type sont associés à un indice de masse corporelle (IMC) et un volume de graisse viscérale plus élevés, associés à un risque accru d'accidents vasculaires cérébraux et de maladies cardiovasculaires.

"Si l’on considère que 95% d’entre nous grignotent et que près d’un quart de nos calories provient d’en-cas, remplacer les en-cas malsains tels que les biscuits, les chips et les gâteaux par des en-cas sains comme les fruits et les noix est un moyen très simple d’améliorer sa santé", recommande le Dr Sarah Berry du King’s College de Londres, qui a participé à ces travaux de recherche.