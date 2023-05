Grippe aviaire : deux vaccins jugés "très efficaces" sur les canards

La répétition et l'ampleur des crises liées à la grippe aviaire (plus de 20 millions de volailles abattues en 2021-2022 en France, déjà plus de six millions en 2022-2023) ont convaincu les pays européens d'imaginer une stratégie vaccinale. Parallèlement à l'expérimentation française, des voisins européens testent des vaccins chez d'autres espèces de volaille.

Alors que le virus se propage à nouveau depuis début mai dans des dizaines d'élevages du Sud-Ouest, en particulier dans le Gers, après une accalmie d'un mois et demi, la France prévoit de vacciner en priorité les canards (de type mulards mais aussi Pékin et Barbarie - ces derniers étant plutôt élevés pour leur viande) du fait de leur "rôle particulier" dans la dynamique de l'épizootie.