Grippe aviaire H3N8 : un premier cas humain détecté en Chine

Selon le ministère de la santé chinoise, il s’agit d’une “transmission inter-espèce ponctuelle” et "le risque de transmission à grande échelle est faible”" Les proches du patient infecté par la souche H3N8 ont été testés, mais “aucune anomalie” n’a été détectée, ont indiqué les autorités chinoises. Les souches H5N1 et H7N9, détectées respectivement en 1997 et 2013, ont été les principales à l'origine des cas humains de grippe aviaire, selon les Centres américains de contrôle et prévention des maladies (CDC).