Grippe aviaire : le confinement des volailles imposé en Angleterre

Le Royaume-Uni fait face à sa plus grande épizootie de la maladie depuis ces douze derniers mois, avec plus de 200 cas confirmés depuis octobre 2021. Un an plus tard, la grippe aviaire a été détectée dans près de 70 installations britanniques, ainsi que chez de nombreux oiseaux sauvages.

Selon l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), cette épizootie est "la plus importante observée à ce jour en Europe" et a provoqué l’abattage de près de 44,7 millions de volailles dans les élevages contaminés en Europe sur cette même période.