Grippe aviaire : mort d'un chat testé positif dans les Deux-Sèvres, une première en France

La grippe aviaire progresse en France dans les élevages de volailles, avec 286 foyers recensés par les autorités depuis le 1er août, début de l'épizootie 2022-2023. 4,6 millions de volailles ont été abattues depuis cette date, essentiellement entre décembre et janvier. Entre la fin 2021 et le printemps 2022, plus de 20 millions de volailles avaient été abattues en France, un record. Le gouvernement a appelé à une première campagne de vaccination à l'automne 2023 pour relancer la filière.