Grippe aviaire : l'Europe appelle à renforcer la surveillance chez les chats et chiens

Les cas chez les chats polonais et les chiens italiens constituent une exposition "nouvelle et inédite en Europe" dans la mesure où les animaux et leurs propriétaires étaient en contact rapproché. Un cas chez un chat domestique avait été rapporté en France en janvier dernier. L'Efsa souligne que les propriétaires d'animaux de compagnie n'ont généralement pas conscience que leur chat ou chien peut être contaminé par la grippe aviaire, des symptômes à surveiller, "ainsi que d'un potentiel risque de transmission [du virus] à eux-mêmes et aux membres de la famille".