Grippe : cinq remèdes de grand-mère simples et efficaces

Le sirop de radis noir, que vous obtiendrez en tranchant des rondelles de ce légume-racine, en les recouvrant de sucre de canne et en les laissant dégorger, est idéal pour lutter contre les maux de gorge. Vous le consommerez ensuite à la petite cuillère. Parce qu’il est un puissant tonifiant et anti-inflammatoire, vous avez tout à gagner aussi en cas de grippe à vous concocter une tisane de gingembre. Vous pouvez acheter un produit de ce type déjà préparé ou vous la concocter en version maison avec un rhizome frais, que vous découperez en tranches et ferez bouillir dans un récipient adapté avec un quart de litre d’eau. Pour plus de saveur et d’efficacité, ajoutez-y un zeste de citron et un peu de miel. Cela contribuera à calmer les douleurs de la sphère ORL, mais aussi les gênes articulaires, si fréquentes en cas de grippe. Pour bénéficier au mieux de ses bienfaits, vous pouvez également en saupoudrer, dans sa forme poudre, au cœur de vos plats. Mais s’il booste les performances du gingembre, le miel fait aussi merveille en tandem avec du lait chaud lorsqu’on est affaibli par la grippe. Le premier a en effet des propriétés antiseptiques et antibactériennes et contribue à terrasser les agents pathogènes responsables de cette maladie. Et il renferme des vitamines et minéraux qui stimulent les leviers immunitaires de l’organisme. Le second est adoucissant et s’avère salutaire pour apaiser les muqueuses très enflammées.