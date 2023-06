Grippe, vagues de chaleur... La surmortalité en France au plus haut depuis trois ans

Toutes les classes d'âges sont touchées par cette surmortalité, révèle encore le statisticien. "Elle varie de +4% pour les 55-64 ans à +11% pour les 75-84 ans", écrit-il. Par rapport à 2021, cet indice "a augmenté avant 55 ans et après 85 ans", constate l'Insee. Les décès de personnes de moins de 15 ans sont notamment "plus nombreux qu'attendus en 2022 (+6%), alors qu'ils étaient inférieurs en 2021 (-3%)", apprend-on encore. Pour les 85 ans et plus - dont la mortalité avait baissé en 2021, une partie des personnes les plus fragiles étant décédées l'année précédente - les décès liés à d'autres causes que le Covid-19 ont été plus nombreux en 2022.

Les chiffres de l'Insee montrent également une différence entre les hommes et les femmes. "En 2022, la surmortalité des femmes a augmenté (8% contre 5% en 2021), tandis que celle des hommes est restée stable", note l'analyste. Une différence qui s'explique par "l'accroissement de la mortalité chez les femmes âgées de 85 ans ou plus". L'Insee relève par ailleurs une surmortalité "particulièrement élevée" en 2022 chez les femmes de 15 à 43 ans (16% contre 3% en 2021).