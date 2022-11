Grippe, Covid-19, virus syncytial : les États-Unis face à une triple menace épidémique

Les symptômes peuvent se ressembler d'une maladie à l'autre, ce qui ne facilite pas la détection. Et même si la plupart des patients guérissent en une ou deux semaines, certaines populations comme les jeunes enfants ou les personnes âgées risquent de développer des cas graves. "Nous voyons le plus haut taux d'hospitalisations liées à la grippe depuis une décennie", a souligné le responsable Centre national pour l'immunisation et les maladies respiratoires. Deux enfants en sont décédés.

Il est encore difficile de dire si le virus de la grippe circulant cette année cause des cas plus graves de la maladie, indiquent les experts, mais la saison épidémique a commencé particulièrement tôt. Et les États-Unis enregistrent toujours plus de 270.000 cas de Covid-19 par semaine. La pression sur les hôpitaux est actuellement la plus forte dans les États du nord-est de la côté américaine et dans l'Etat de Washington (Nord-Ouest), a déclaré Dawn O'Connell, du ministère américain de la Santé.