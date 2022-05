"Grippe de la tomate" : "Il n'y a pas lieu de s'inquiéter", rassure l'infectiologue Benjamin Rossi

Après plus de deux ans de pandémie de Covid-19, et en pleine émergence de la variole du singe, voilà qu'un troisième virus fait son apparition : la "grippe de la tomate". Depuis le début du mois de mai, plus de 80 cas ont été repérés en Inde. Cette maladie, qui touche les enfants et tire son nom des cloques rouges et rondes, douloureuses, qu'elle provoque sur les mains, les pieds et la bouche, n'est pas mortelle, "mais elle est contagieuse", préviennent les médecins indiens.

Pour le Dr Benjamin Rossi, médecin infectiologue à l'hôpital Robert Ballanger (Aulnay-sous-Bois), il n'y a pas de raison de tirer la sonnette d'alarme. "Cela ressemble à un Coxsackie, un virus bénin, enfantin, qui donne le syndrome pieds-mains-bouche", rassure-t-il auprès de TF1info. "Il pourrait s'agir d'un virus de cette famille", localisé en Inde.

Car selon le Pr Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale de Genève (Suisse), ce virus est "une maladie endémique de l'État indien du Kerala", nous explique-t-il. "À ma connaissance, il n'a pas quitté le sous-continent indien."