"Grippe de la tomate" : quelle est cette maladie, détectée en Inde, qui touche les jeunes enfants ?

Les symptômes ressemblent à ceux de la variole du singe. Un virus, appelé "grippe de la tomate", a été détecté en Inde, où plus de 80 cas ont été recensés depuis le 6 mai. Cette maladie virale tire son nom des cloques rouges et rondes, horriblement irritantes, qui apparaissent sur les mains, les pieds et la bouche des individus infectés. Extrêmement douloureuses, ces éruptions cutanées peuvent être confondues avec celles provoquées par le Monkeypox, dont 17 cas avérés ont été rapportés selon Santé publique France au 30 mai (13 en Île-de-France, 1 en Auvergne-Rhône-Alpes, 2 en Occitanie et 1 en Normandie).

Endémique au Kerala, un État densément peuplé situé sur la côte tropicale de Malabar, la "fièvre de la tomate" n'a pas de cause établie. Du moins, pour le moment, rapporte India Today. "Ce n'est pas une maladie mortelle, mais elle est contagieuse et peut se propager d'une personne à l'autre, bien que les véritables modes de propagation soient toujours à l'étude", a indiqué le Dr. Subhash Chandra, professeur adjoint de médecine interne à l'Institut des sciences médicales d'Amrita, à Kochi. Tout individu infecté doit être isolé. Les ustensiles, vêtements et autres objets utilisés par un malade doivent être désinfectés.