Grippe : l'épidémie déclarée en métropole

L'épidémie de grippe saisonnière est désormais déclarée dans l'Hexagone, frappant la Bretagne et la Normandie, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires, alors que le pays fait déjà face à des vagues de bronchiolite et de Covid-19. "La Bretagne et la Normandie sont passées en épidémie", a annoncé Santé publique France dans un bilan de la semaine écoulée au 27 novembre. Outre-mer, l'épidémie de grippe touchait déjà la Martinique, Mayotte et la Réunion et elle se poursuit.

Certains départements sont passés quant à eux en "phase pré-épidémique" : l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est et Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis la semaine passée, ainsi que le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France et l'Île-de-France depuis la mi-novembre.