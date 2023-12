Grippe et Covid-19 : il n'est pas trop tard pour se faire vacciner avant les fêtes

Au cours de la semaine écoulée, et à quelques jours des festivités de Noël, le Covid-19 a confirmé sa progression à travers l'Hexagone. Dans la perspective des rassemblements familiaux de fin d’année, l'Assurance maladie rappelle l'intérêt de la vaccination, soulignant qu'il est "encore temps".

Le Covid s'invitera-t-il à la table des Français pour Noël cette année encore ? Pour éviter ce scenario, alors qu'une nouvelle souche du virus se propage rapidement dans l'Hexagone depuis plusieurs semaines, les autorités sanitaires invitent à la prudence et insistent notamment sur l'importance de la vaccination. "Les différentes épidémies sont prêtes à repartir. On peut pourtant éviter ensemble que tout ceci ne converge et ne s’aggrave pour les fêtes : gestes barrières et vaccination", a expliqué ce lundi le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, sur X, anciennement Twitter.

En écho aux recommandations de Santé publique France qui a jugé "primordial" il y a quelques jours de se faire vacciner dans la perspective des rassemblements familiaux de fin d'année, l'Assurance maladie a de son côté souligné lundi qu'il n'est pas trop tard pour le faire. "Il est encore temps", peut-on ainsi lire sur le site de l'organisme qui fait référence aussi bien au SARS-Cov-2 qu'à la grippe.

Pour "se protéger" ou "protéger ses proches"

"Dans ce contexte et à l’approche des fêtes de fin d’année, il est important de se faire vacciner, soit pour se protéger parce qu’on est une personne à risque de grippe sévère ; soit pour protéger ses proches fragiles ou à risque", rappelle ainsi l'Assurance maladie, soulignant que "pendant cette période, la multiplication des contacts favorise la transmission des virus."

Et de détailler : "Les personnes à risque de faire une forme grave de la grippe sont notamment les personnes âgées de 65 ans et plus, les moins de 65 ans atteintes de certaines maladies chroniques (dont les enfants à partir de 6 mois) et les femmes enceintes. La liste complète des personnes ciblées par la vaccination contre la grippe peut être consultée dans le calendrier des vaccinations (PDF)."

Pour rappel, initialement, la vaccination anti-Covid devait s'effectuer en même temps que celle contre la grippe, à partir du 17 octobre. Mais le virus s'étant une nouvelle fois invité dans le calendrier de la rentrée, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) a recommandé mi-septembre "l'accès au rappel vaccinal dès que possible" pour les plus à risque.