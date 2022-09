Pourquoi l'épidémie de grippe risque-t-elle d'être plus importante cet hiver ?

Et ce n'est pas le seul argument. Depuis deux ans, gestes barrières et isolement ont fait partie du quotidien des Français, mais ont peu à peu été mis de côté, à l'instar du port du masque. Le virus de la grippe bénéficie donc de plus de liberté pour circuler. "Avec le relâchement des gestes barrières, il est évident qu'il y aura une épidémie de grippe", confirme à TF1info le Dr Benjamin Rossi, médecin infectiologue à l'hôpital Robert Ballanger (Aulnay-sous-Bois).

Or, la population est moins préparée. Grâce aux gestes barrières, et même aux confinements l'année antérieure, le nombre de personnes contaminées par la grippe a été inférieur à celui d'une saison normale. Une bonne nouvelle au revers de la médaille : "cela a entraîné une baisse d'immunité", explique le Dr Rossi. "Il est donc possible que la grippe soit plus sévère cette année."

Toutefois, d'autres éléments entrent en compte. "Quelle sera la virulence intrinsèque du virus ? La population fragile va-t-elle se faire vacciner contre la grippe et pas juste contre le Covid ?", demande le médecin infectiologue, qui insiste sur l'importance de la vaccination. "Il faut encourager la population fragile à se faire vacciner contre la grippe", martèle-t-il.