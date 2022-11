Grippe : "Il est encore trop tôt pour savoir l’ampleur et la sévérité que va avoir l’épidémie"

Évoquant un contexte sanitaire déjà rendu difficile par un Covid persistant et une flambée de bronchiolite, les autorités sanitaires ont recommandé en début de semaine "aux personnes à risque et aux professionnels de santé de se faire vacciner sans délai". La recommandation concerne en priorité les personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes et les personnes souffrant de certaines maladies chroniques ou d’obésité sévère, ainsi que l’entourage des personnes immunodéprimées ou des nourrissons de moins de 6 mois présentant un risque. Pour eux, comme tous les ans, la vaccination est remboursée par l’Assurance Maladie. C'est aussi le cas pour les professionnels de santé.

On l’oublie trop souvent, c'est un virus qui tue, rappelle le Pr Maréchal. La grippe est une maladie très contagieuse qui peut entraîner de graves complications chez les personnes à la santé fragile. Et le vaccin réduit de manière significative le risque de formes graves, même si le niveau de protection varie d'une année sur l'autre et dépend aussi de l’individu. "L'efficacité du vaccin antigrippal peut varier de 40-50% jusqu’à 80%, en fonction de l’âge et la qualité de la réponse immunitaire chez la personne vaccinée. Cela reste néanmoins un outil de lutte essentiel. Il est sans danger, ne contient pas d’agents infectieux et on sait qu’il sauve des vies chaque année", souligne le Pr Vincent Maréchal.